شاهد تجدد اشتباكات عين الحلوة واصابة عنصر للأمن العام اللبناني

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وأوضح الزميل علي مولائي، ان الاشتباكات الجديدة أدت إلى قطع المزيد من الطرقات لاسيما قرب جامع الإمام علي في الفيلات عين الحلوة و على الاوتوستراد الشرقي قرب جامع الحريري في صيدا.

وحسب الوكالة الوطنية للاعلام الرصاص الطائش الذي طاول بعض أحياء مدينة صيدا خلال الجولة الثانية من الإشتباكات في مخيم عين الحلوة، ادى الى إصابة عنصر في الأمن العام برصاصة في رأسه حيث تم نقله الى مستشفى حمود في صيدا، وخضع لعملية جراحية في الرأس.

وكانت احدى قذائف الاشتباكات سقطت صباحا على سطح مبنى سرايا صيدا الحكومي، ومكتب تابع للأمن العام فيها ما تسبب باضرار جسيمة في سطح المبنى وتحطم زجاج أحد مكاتب الأمن العام في السرايا .

وتحدثت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 15 جريحًا، توزعوا بين مستشفيات صيدا والمستشيات داخل المخيم.