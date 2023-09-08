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روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور

روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت هجمات أوكرانية بمختلف محاور القتال الأساسية الستة وحسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغت خسائر أوكرانيا نحو 630 جنديا خلال يوم.

العالم- روسيا

حسب وكالة "روسيا اليوم" جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:

محور كوبيانسك - قامت الوحدات بتحسين مواقعها على خط المواجهة، كما صدت 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف.

محور دونيتسك - صد 12 هجوما اوكرانيا وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 215 جنديا.

محور زابوروجيه - صد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني وبلغت خسائر اوكرانيا ما يصل إلى 100 جندي.

محور كراسني ليمان - صد هجومين في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بلوغانسك والقضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.

محور جنوب دونيتسك - تم تدمير مستودع ميداني للذخيرة وخسائر اوكرانيا تقارب 190 فردا بين قتيل وجريح.

محور خيرسون - مقتل أكثر من 25 عسكريا أوكرانيا.

تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز "إس تي 68 – أو" وضرب مراكز للقيادة والمراقبة لوحدات أوكرانية في دونيتسك.

اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.

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