روسيا تصد هجمات أوكرانية بمختلف المحاور

العالم- روسيا
حسب وكالة "روسيا اليوم" جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز نقاطه:
محور كوبيانسك - قامت الوحدات بتحسين مواقعها على خط المواجهة، كما صدت 3 هجمات في منطقة قرية نوفوغوروفكا بمقاطعة خاركوف.
محور دونيتسك - صد 12 هجوما اوكرانيا وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 215 جنديا.
محور زابوروجيه - صد 5 هجمات في منطقة قرية فيربوفويه ومقتل ما يصل إلى 40 من أفراد الجيش الأوكراني وبلغت خسائر اوكرانيا ما يصل إلى 100 جندي.
محور كراسني ليمان - صد هجومين في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا بلوغانسك والقضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا.
محور جنوب دونيتسك - تم تدمير مستودع ميداني للذخيرة وخسائر اوكرانيا تقارب 190 فردا بين قتيل وجريح.
محور خيرسون - مقتل أكثر من 25 عسكريا أوكرانيا.
تدمير رادار للكشف عن الأهداف وتتبعها على ارتفاعات منخفضة من طراز "إس تي 68 – أو" وضرب مراكز للقيادة والمراقبة لوحدات أوكرانية في دونيتسك.
اعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 31 طائرة بدون طيار أوكرانية.