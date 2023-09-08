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لافروف يكشف عن محاولة تفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود

لافروف يكشف عن محاولة تفجير أنابيب الغاز في البحر الأسود
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز "التيار التركي" و"التيار الأزرق" في البحر الأسود.

العالم- روسيا

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الروسي مع ممثلي الرابطة البنغلاديشية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية في السفارة الروسية ببنغلاديش، حيث تابع قائلا: "الآن، عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مرة أخرى، فإننا لا نمنعهم. ببساطة لن نسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط سفننا العسكرية، ولكن أيضا السفن المدنية".

ووفقا له، فقد استخدمت أوكرانيا الممرات الإنسانية، علاوة على ذلك، في مهاجمة السفن الحربية التي كانت تقوم بدوريات على مسار خطوط أنابيب الغاز "السيل التركي، و"السيل الأزرق"، والتي بدأت دورياتها في هذه الأجزاء من البحر الأسود، بسبب معلومات تفيد بمحاولات أوكرانية لتفجيرها، تماما كما فجروا "السيل الشمالي".

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