قبيلة النعيم تعلن دعم دولة سوريا ومحاربة حركات الانفصال

وقالت: انها ستحاربها بكل الوسائل المتاحة بالقلم والحجر والبندقية، ودعم مشروع بناء الدولة السورية الذي يقف حامياً ومدافعاً عن مصالح المواطن السوري في مواجهة المشروع المعادي والنقيض المهدد للحياة والمصير والارض.

وجاء في البيان:

“نحن السوريّون أصحاب العقول النيرة والسواعد الجبارة والنضال النبيل واجهنا أشرس حرب بالتاريخ خلال اثني عشر عاماً، فكانت حرباً عسكرية إرهابية واقتصادية وسياسية وإعلامية وثقافية وفكرية، هدفها تفتيت مجتمعنا السوري الواحد الذي يجمعه، وحدة حياة ووحدة مصير ووحدة مسار ووحدة مصلحة، وليس لنا من عدو يقاتلنا في أرضنا وحقنا وديننا إلا من يحاصرنا ويقطع عنا الوقود والغذاء والدواء ويسرق وينهب خيراتنا، ويدعم مرتزقة في محاولة تقسيم بلادنا وتجزئتها، وإن قبيلة السادة النعيم الهاشمية، في الجمهورية العربية السورية ومن خلال موقعها المجتمعي تؤكد على الآتي: دعوة جميع السوريين في مختلف ميادينهم المؤسساتية الرسمية والحزبية، والاجتماعية والقبلية والعشائرية والأهلية إلى تحمل المسؤولية والانخراط في العمل لعنوان مشترك بين الجميع هو: “مصلحة سورية فوق كل اعتبار.

وحدة المجتمع والأرض السورية ومكونات النسيج السوري الذي تتجاوز امتداداته حواجز التفتيت الطائفي والعرقي والفئوي لتغطي كامل مساحة الوطن بناءً وتحصيناً، وسلامة بنيته الداخلية ومؤسساته، ويجب الالتفاف حولها وحمايتها من الفوضى والتخريب وإثارة الغرائز والفتن”.

وأكد البيان أن قبيلة السادة النعيم الهاشمية تتحمل بكل اعتزاز مسؤولية مشتركة مع كل فئات المجتمع السوري الواحد المحقة والخيرة في تشكيل رافعة في ميدان البناء وفي مواجهة الإحباط والتهديم، ورافعة للسواعد المنخرطة في عملية الإصلاح والتحديث.

وختم البيان :لتكن مرجعيتنا الأخلاقية المشتركة وحدة هذا المجتمع السوري المحق والخيّر والجميل وإليه نرتكز وبه ننهض لننتصر لبلادنا ونحقق مصالحها العليا”.