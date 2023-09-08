اعتقال عنصر محرض على زعزعة الامن في محافظة فارس الايرانية

العالم- ايران

وقالت منظمة استخبارات الشرطة بمحافظة فارس في بيان: تم التعرف على شخص له سجل في أعمال الشغب العام الماضي، والذي قام أثناء تواصله مع الشبكات المعادية وتشكيل عدة مجموعات في الفضاء الافتراضي، بنشر محتوى كاذب واستفزازي والتخطيط للتخريب المنظم وبلبلة الرأي العام، وتم اعتقاله.



واضاف البيان: بفحص سوابق المتهم، توجد وثائق ومستندات تؤكد ضلوعه في حادثة "تسمم الطلاب"، والتواصل المستمر مع الشبكات المعادية والمعارضة، وتلقي مبالغ مالية من عناصر خارج البلاد بقصد التخريب. وتدمير الممتلكات العامة في أعمال الشغب العام الماضي، وتحريض صغار السن من على اعمال التخريب.



وأكد منظمة استخبارات شرطة محافظة فارس،إنها ستتعامل بصرامة مع أولئك الذين يعتزمون زعزعة الأمن والإخلال بالنظام العام وتعكير أمن المواطنين.