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عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد

عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

عادت المجموعة الـ 92 التابعة للقوة البحرية للجيش الايراني الى ميناء بندر عباس (جنوب) بعد انجاز مهمتها التي دامت 86 يوما.

العالم- ايران

وأمضت هذه المجموعة البحرية بقيادة المدمرة "سهند" الايرانية الصنع، 86 يومًا من المهمة البحرية في المياه البعيدة، وذلك لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية وضمان أمن خطوط الشحن في البحر الأحمر، كما وكذلك مواجهة القراصنة في خليج عدن.

ورست المجموعة الـ 92 في رصيف المنطقة الاولى "الامامة" في بندرعباس وتم استقبالها من من قادة القوة البحرية محافظة هرمزكان.

ومن أجل ضمان أمن خطوط الشحن والخطوط التجارية الايرانية، تنشر القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أساطيلها باستمرار في المياه البعيدة.

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عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد

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