آخر تفاصيل الزلزال المدمّر الذي ضرب المغرب في عدة مدن

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وأشار مراسلنا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1037 قتيلا، و1204 مصابين، من بينهم 721 إصاباتهم خطرة. وهذه حصيله مؤقته عن ارقام عن صادرة عن وزارة الداخلية المغربية حتى حدود الساعه 1:00 من ظهرهذا اليوم .

ولفت مراسلنا الى ان الجيش المغربي بدوره تجند وتعبأ للامر وحطّ الرحال في المناطق المنكوبة مثل الحوز والمناطق المتاخمة لمدينة مراكش المغربية حيث جهز جرافات وسيارات اسعاف ونصبت الخيام لهذه المناطق وتم اجلاء المنكوبين وتقديم المساعدات الغذائية اليهم.

وكانت قد ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في وسط المغرب لأكثر من ثمانمئة وعشرين قتيلا ونحو ستمئة وسبعين جريحا. وأعلنت وزارة الداخلية في البلاد أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر، على عمق نحو ثمانية عشر كيلومترا ونصف الكيلومتر.

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان، وقال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"،

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