زلزال المغرب المدمر.. خسائر إقتصادية فادحة

العالم - خاص بالعالم

وضرب زلزال المغرب المميت منطقة بالقرب من مراكش، المدينة المحبوبة لدى المغاربة والسائحين الأجانب بسبب مساجدها وقصورها ومعاهدها الدينية التي تعود للقرون الوسطى والمزينة ببلاط الفسيفساء الزاهي وسط متاهة من الأزقة الوردية.



وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت سبعة فاصل اثنين درجات على مقياس ريشتر وأن مركزه على عمق نحو ثمانية عشر كيلومترا يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا. ويغطي الركام أزقة وسط مراكش بعدما انهارت أبنية قديمة وتحطمت أسقف خشبية.



وكان الزلزال قويا بما يكفي لدفع معظم السكان إلى مغادرة منازلهم، ونام كثيرون في العراء خوفا من وقوع هزات ارتدادية في المدينة التي بنيت العديد من منازلها القديمة بالحجارة والطوب اللبن والأضرار تسببت في سد الأزقة مما يجعل من الصعب مساعدة السكان المحاصرين.

وهذا أقوى زلزال يضرب المملكة حتى الآن. وبالإضافة إلى مراكش، شعر بالزلزال العنيف سكان الرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة. وخرج عدد كبير من الأشخاص إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم.

اقليميا اعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب رغم قطع علاقاتها مع المغرب قبل عامين فيما اعربت ايران عن مواساتها مع عوائل الضحايا.

الى ذلك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية تعزية إن روسيا تشارك الشعب المغربي الصديق حزنه وحداده.



الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن 'تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب' عارضا مساعدة فرنسية.



بينما قدم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تعازيه لعائلات ضحايا 'مأساة' الزلزال فيما أعلن المستشار الألماني خلال قمة مجموعة العشرين عن تنسيق لمساعدة المغرب بأفضل طريقة ممكنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...