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آخر تطورات آثار الزلزال المدمر في المغرب وعمليات الإغاثة

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من المغرب من بلدة أمغراس التي تضررت كثيرا جراء الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب والتي تبعد عن بلدة امزميز7 كيلومترات، منوها الى استمرار المساعدات والبحث عن ناجين أو جثث تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم، ويعد الأعنف منذ أكثر من 120 عاما.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن سكان المناطق المتضررة من الزلزال تترقب يترقبون وصول المساعدات التي وزعت في بلدة امزميز، وقدوصلت شاحنات المساعدات من القوات العسكرية وتوزع على المواطنين الاغطية وكذلك الخضروات والفاكهه من اجل الوقوف بوجه الجوع والعطش ومواجهه البرد.

ولفت مراسلنا إلى أنه بخصوص حصيله القتلى اعلنت وزاره الداخلية المغربية اليوم صباحا أعداداً جديدة حيث بلغت حصيلة القتلى 2500 قتيل وغالبيتهم تجاوزت الـ 1500 في منطقه الحوز.

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب الى 2500 قتيل، واكثر من2400 جريح.

وأكدت السلطات المغربية أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا، واللافت أن الرباط لم تستجب إلا لعروض أربع دول لتقديم المساعدات هي بريطانيا اسبانيا الامارات قطر، وبررت ذلك بامكانية اللجوء الى عروض أخرى من دول وصفتها بالصديقة اذا دعت الحاجة.

ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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