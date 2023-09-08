الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السوداني يدلي بتصريح مهم للصحفيين الإيرانيين

السوداني يدلي بتصريح مهم للصحفيين الإيرانيين
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خلال استقباله وفداً من الصحفيين والإعلاميين الإيرانيين على العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان بحسب موقع السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الجمعة، وفداً من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بالوفد الصحفي الإيراني، مثمناً العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين الجارين، والأواصر الدينية والاجتماعية التي تعزز الروابط الأخوية بين شعبي العراق وإيران".

وأكد السوداني بحسب البيان، "الدور الريادي والمحوري للعراق في المنطقة، وانتهاجه سياسة تقريب وجهات النظر الإقليمية، سعياً منه لتعزيز الأمن والاستقرار، فضلاً عن نهج الحكومة في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع دول المنطقة والعالم"، مبيّناً أن العلاقات التاريخية بين دول المنطقة يمكن أن تكون مفتاحاً لاستقرار شعوبها وازدهارها".

من جانبه، شكر الوفد الصحفي الإيراني رئيس مجلس الوزراء على "حفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود العراق، حكومةً وشعباً، في استضافة الملايين من الزائرين الإيرانيين والأجانب"، مؤكداً أن "التنظيم الكبير الذي شهدته زيارة إحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) خلال هذا العام، يعكس الاهتمام والحرص بأعلى المستويات تجاه هذه المناسبة الكبيرة في نفوس المسلمين".

وأشار الصحفيون الإيرانيون إلى "أهمية التواصل والتنسيق الإعلامي بين البلدين تجاه مختلف القضايا التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما".

روابط ذات صلة

تغريدة لرئيس الوزراء العراقي بشأن خطة الزيارة الأربعينية

السوداني يصل الى كربلاء لمتابعة الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يدلي بتصريح مهم للصحفيين الإيرانيين

عودة المجموعة البحرية الايرانية الـ 92 الى البلاد

نقابة صحافيي تونس تندد بوضع السلطة يدها على الإعلام

زيلينسكي: التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد

اعتقال عنصر محرض على زعزعة الامن في محافظة فارس الايرانية

روسيا تستدعي سفير أرمينيا على خلفية تصرفات يريفان غير الودية