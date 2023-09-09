شاهد.. زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب

العالم - المغرب

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.

فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومتر.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال.

وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى.

وأضافت الصحيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.