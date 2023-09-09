الشارع الإسرائيلي بات مهيئاً للحرب الأهلية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار مسلماني إلى أن الأزمة في كيان الاحتلال عميقة جدا ووصلت ذروتها خاصة في الأسبوع الاخير، حيث أن الشارع الإسرائيلي بات مهيئاً للحرب الأهلية الداخلية والفوضى.

وأكد أن المشهد ذاهب للفوضى وحالة الغليان والإغراق أكثر فأكثر، مبينا: لأن الأمور وصلت إلى غاية التعقيد ما بين المحكمة والائتلاف، والدليل على ذلك خروج الائتلاف في الأمس بمظاهرات بأعداد قليلة، وهذا يعني أن استفتاء المعارضة التي تخرج بأعداد ضخمة جدا قد تجاوز الائتلاف.

وأضاف: هذا إن دل على شيء يدل على أن شعبية المعارضة في الشارع الإسرائيلي أعلى بكثير، وهذا له انعكاسات كبيرة جدا، خاصة أن التوصيات الأمنية والعسكرية تقول طوال الوقت لنتنياهو وللمؤسسة الأمنية أن الوضع السياسي لا يسمح للدخول بمواجهة، بسبب أن الحالة في الجيش بمختلف أذرعه غير مهيأة.

ولفت إلى أن الذي يزيد التعقيد أكثر في داخل المشهد الإسرائيلي هو وحدة الساحات لدى محور المقاومة، وقال: خاصة مؤخرا من خلال لقاء زيادة النخالة مع العاروري ومع الأمن العام لحزب الله سماحة السيدحسن نصرالله، وبالتالي فإن كل هذه المشاهد والخطابات النارية التي شهدناها من خلال اللقاءات والزيارات ما بين إيران والقوى الفلسطينية كلها رفعت من عملية تطور المقاومة.

وبشأن موضوع الحدود ما بين الأردن والأراضي المحتلة أوضح أنها الجهة الوحيدة التي بقيت بدون سياج أسلاك، وهي أطول حدود مع الخارطة الفلسطينية، وفند ادعاء نتانياهو بأن سبب إقامة جدار على تلك الحدود هم المهاجرين الذين يأتون من إريتريا أو إثيوبيا، وقال: هي ليست هكذا.. بل الحديث يدور عن تهريب معدات من تصنيع ايراني، حيث ألقي القبض على شبان من الداخل الفلسطيني في هذا السياق.

وأضاف أن المؤسسة العسكرية في كيان الاحتلال تدرس الآن قضية العبوات لدى قوى المقاومة، حيث باتت تتطور أكثر، حتى أن المؤسسة العسكرية اعترفت وقالت إنها باتت أمام أزمة جدية في التعاطي مع العبوات المتطورة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..