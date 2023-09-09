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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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مسؤول بالحرس الثوري..
19 سبتمبر، نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش
قال نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري العميد عباس نيلفروشان، ان 19 سبتمبر هي نهاية المهلة المحددة للعراق لنزع سلاح الجماعات الانفصالية، إذا لم يفوا بالتزاماتهم سنعود إلى الوضع السابق ونحن مضطرون للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني.
العالم
-
ايران
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
الحرس الثوري
الجماعات الانفصالية
نيلفروشان
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خريطة الموقع
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