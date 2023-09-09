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حماس و"الجهاد" تعزيان المغرب في ضحايا الزلزال

حماس و
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعربت حركتا المقاومة الإسلامية حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تعازيهما إلى الشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

العالم-فلسطين

أعربت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عن بالغ العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب المملكة المغربية، وأوقع عدداً كبيراً من الضحايا والمصابين.

وقالت الحركة في بيان لها: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يشفي جميع الجرحي ويربط على قلوب المكلومين، وأن يحفظ المغرب وشعبها الشقيق من كل مكروه وسوء".

كما قدَّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعازي والمواساة إلى المملكة المغربية، ملكًا وحكومةً وشعباً في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، معربًة عن تضامنها الكامل معها في محنتها.

وقالت في بيان صحفي وصل "": "نسأل المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، والسلامة للمفقودين والمتضررين".

وضربت هزَّة أرضية، مدنًا مغربية، مساء الجمعة، ما تسبَّب في سقوط مئات الضحايا والمصابين، ودمار في عدد كبير من المباني.

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