غياب مفاجئ للصين وروسيا يلقي بظلاله علی قمة مجموعة الـ20

العالم - أسيا

في العاصمة الهندية نيودلهي، يجتمع على مدى يومين قادة دول مجموعة العشرين.

في قمة يسودها التوتر بين الدول الاعضاء وايضاً الانقسامات الشديدة بشأن أوكرانيا، الأمر الذي بدا واضحا في اشارة الهند الى ازمة الثقة التي يعاني منها العالم.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي:"'بعد كوفيد تسعة عشر، يواجه العالم أزمة ثقة ضخمة. وقد أدت الحرب إلى تفاقم نقص الثقة هذا. وإذا تمكنا من هزيمة كوفيد، فيمكننا أيضاً التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".

القمة شهدت دعوة الاتحاد الافريقي ليشغل مقعده رسمياً كعضو دائم في المجموعة. ويركز الزعماء المشاركون فيها على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية. كما يشهد الاعلان عن مشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديدية يضم عدة دول ويربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

قضايا سيؤثر غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ المفاجئ عن القمة عليها وقبله غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

غياب يرى مراقبون انه يشير الى محاولات بكين ومن بعدها موسكو لسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة التي تتصدر قيادة المنتديات العالمية، وتلويحهما بقدرتهما على إفشال القمة. وذلك رغم تأكيدات نيودلهي أن غياب الرئيسين الصيني والروسي عن القمة أمر عادي، ولا علاقة له بها.

الا ان التصريحات الغاضبة لمسؤولين هنود وغربيين من بينهم الرئيس الاميركي جو بايدن، كشفت حجم الانزعاج في دوائر صنع القرار الغربية ومن قبلها الهندية، من غياب بكين الذي يعتبر ضربة صينية مزدوجة للمنتدى بحد ذاته كواجهة للقيادة العالمية، وللهند كدولة مستضيفة.