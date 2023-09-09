توترات ومناوشات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.. قمة مجموعة العشرين، خلافات عالقة

العالم - بانوراما

رئيسي اعتبر أن التعاون مع أي أجنبي وإجراء تدريبات معهم لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.

الموقف الايراني يأتي في وقت تحاول فيه اطراف اقليمية تغيير الوقائع الجيو-سياسي على الارض بدفع اميركي اسرائيلي سعيا لتعقيد الاوضاع وخلط الاوراق مجددا في منطقة القوقاز.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اتفاق زعماء دول مجموعة العشرين خلال القمة التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على الإعلان الختامي لزعمائها، وذلك رغم الخلافات الرئيسية فيما بينهم والتي تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن قمة مجموعة العشرين في نيودلهي توصلت إلى توافق بعد عمل شاق لفريقه. وتبنى الاعلان صوتا معتدلا حول موضوع اوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.