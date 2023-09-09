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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

توترات ومناوشات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.. قمة مجموعة العشرين، خلافات عالقة

توترات ومناوشات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.. قمة مجموعة العشرين، خلافات عالقة
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تأكيد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي،لرئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ،أن اي تغيير في حدود دول المنطقة هو خط أحمر لدى طهران.

العالم - بانوراما

رئيسي اعتبر أن التعاون مع أي أجنبي وإجراء تدريبات معهم لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.

الموقف الايراني يأتي في وقت تحاول فيه اطراف اقليمية تغيير الوقائع الجيو-سياسي على الارض بدفع اميركي اسرائيلي سعيا لتعقيد الاوضاع وخلط الاوراق مجددا في منطقة القوقاز.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اتفاق زعماء دول مجموعة العشرين خلال القمة التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي على الإعلان الختامي لزعمائها، وذلك رغم الخلافات الرئيسية فيما بينهم والتي تتعلق بالحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن قمة مجموعة العشرين في نيودلهي توصلت إلى توافق بعد عمل شاق لفريقه. وتبنى الاعلان صوتا معتدلا حول موضوع اوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. توترات ومناوشات عسكرية بين أرمينيا وأذربيجان.. قمة مجموعة العشرين، خلافات عالقة

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