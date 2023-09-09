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التلفزيون المغربي: إرتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا

السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد التلفزيون الرسمي المغربي أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفاع إلى 1037 قتيلا، 1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة – وذلك نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية المغربية.

العالم- المغرب

وكانت دولة المغرب قد تعرضت لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، أن الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة.

كما تسبب الزلزال بأضرار جسيمة وأثار حالة ذعر في مراكش ومدن أخرى كثيرة، وفق حصيلة جديدة صادرة عن وزارة الداخلية.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

والغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل، بحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية.

وهذا أقوى زلزال يضرب المغرب.

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