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خسارة المنتخب السعودي في أول مهمة لمانشيني

خسارة المنتخب السعودي في أول مهمة لمانشيني
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

استهل الإيطالي روبرتو مانشيني مشواره مدرباً للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في المباراة الودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2024.

سجل هدف الأخضر الوحيد علي البليهي (68)، وثلاثية كوستاريكا فرانشيسكو كالفو (12) وبراندون أغيليرا (32) وراندال ليال (89).

وصدم مانشيني (58 عاما) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموما والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنكلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها "ويمبلي".

وبعد أيام من استقالة مانشيني، أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه لأربعة أعوام، في حين أفادت تقارير صحافية أن راتبه سيصل حتى 30 مليون يورو سنوياً.

وأقيمت المباراة على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل الانكليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، وشهدت حضور جماهير سعودية معظمهم من الطلبة الذين يتابعون دراستهم هناك.

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