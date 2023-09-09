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فيديو/لحظة هروب اعضاء فرقة موسيقة من حفل زفاف أثناء زلزلال المغرب

السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

عاشت المغرب لحظات من الذعر والفزع اليوم، عندما ضرب زلزال مدمر مناطق عدة في البلاد، ومن بين هذه اللحظات التي لا تُنسى، شهد حفل زفاف في إحدى القرى المغربية، تفاجأ الفرقة الموسيقية بوقوع الزلزال الرهيب.

العالم- المغرب

وفي التفاصيل، فقد كانت الفرحة تعم المكان، والأهازيج والأغاني تملأ الأجواء، عندما هز زلزال عنيف الأرض.

وكانت اللحظات الأولى بعد بدء الهزات الأرضية مفزعة للجميع، وعلى الفور قرر المطرب وأعضاء الفرقة الموسيقية مغادرة المكان لضمان سلامتهم وسلامة الحضور.

ووفقًا للتقارير الواردة، فإن الزلزال أسفر عن وفاة 1037 شخص على الأقل، وإصابة العديد من الآخرين، مما أثر بشكل كبير على السكان المحليين وترك آثارًا وخسائر مادية جسيمة.

تشهد السلطات المحلية والوطنية في المغرب حالياً جهودًا مكثفة لتقديم المساعدة للمتضررين وتقديم الرعاية اللازمة للجرحى، فيما يواصل البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين.

تعبر هذه الحادثة الكارثية عن واحدة من أصعب التحديات التي تواجهها المملكة المغربية في هذا الوقت الصعب، وتجدد دعوات الجميع للتضامن والمساهمة في الجهود الإغاثية لدعم الضحايا والمتضررين من هذا الزلزال الهائل.

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