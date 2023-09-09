ما وراء إرجاء زيارة رئيس المستشارين المغربي لكيان الاحتلال

العالم – المغاربية

ويرصد برنامج "المغاربية" المطالبات بالكشف عن نتائج التحقيق مع وزيرة الخارجيه وحمله اعتقالات جديدة في تونس وسط تجديد المعارضة ومطالباتها باطلاق سراح المعتقلين وتركيز امريكي لافت على الجزائر، وزياره مساعد وزير الخارجية الامريكي وتاكيد على التعاون الامني بين الجانبين.



كما تطرق البرنامج الى صعوبات في مواجهة موجه الحر في موريتانيا في ظل نقص المياه على الرغم من تحركات الحكومة لتفادي الازمة.

وبحث برنامج المغاربية في موضوع خلفيات الاعلان عن تأجيل الزيارة التي كانت مقررة لرئيس مجلس المستشارين المغربي كاول مسؤول سياسي مغربي الى تل ابيب.

وقال احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من الرباط انه على المستوى الرسمي قيل بانه تم الغاء زيارة الميارة الى الكيان الصهيوني نتيجة الوعكة الصحية التي المت به في العاصمة الاردنية عمان ولكن يروّج على ان ذلك مجرد اعتذار لا يرتبط بالحالة الصحية ونعلم ان المغرب الرسمي انخرط في التطبيع بشكل هستيري ونتيجة الضغوط ، ولكن بالنسبه للشعب المغربي لا شيء يبرر التطبيع وحتى قضية الصحراء التي ينصبونها شماعة لتبرير ذلك، حيث يتم التكالب والالتفاف على ما يقال، ومن الناحيه المبدئية هي مرفوضه لانه بالنسبة للشعب المغربي فان الكيان الصهيوني هو شر مطلق.

ضيف البرنامج:

-احمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع من الرباط

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