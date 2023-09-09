إنصاف الباكستانية تطالب رئيس البلاد بتحديد موعد الانتخابات

العالم- باكستان

وأكدت اللجنة الأساسية لحركة انصاف التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان،أن أي تأجيل اخر في هذه القضية، ربما يؤدي إلى انتهاك الدستور والحقوق الديمقراطية الأساسية للشعب.

وفي قرار بالإجماع، أكدت اللجنة أن الدستور يمنح الرئيس سلطة تحديد موعد الانتخابات العامة خلال تسعين يوما، إذا حلت الجمعية الوطنية -البرلمان- قبل الأوان.

وجاء هذا النداء قبل ساعات فقط من انتهاء الولاية الدستورية للرئيس، ومدتها خمس سنوات.

يشار إلى أن حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، يتهم السلطات بمضايقته ومحاولة التأثير سلبا على شعبيته.

ويعد أغلب مناصري الحزب من فئة الشباب المنحدرين من المناطق الحضرية.

وينادي الحزب بالتحرر من التبعية السياسية للجهات المانحة والمقرضين الدوليين.

ويحاكَم خان في قضايا فساد وتحريض على الدولة، ولكنه ينفي التهم الموجهة له، ويرى أن كل هذه القضايا مسيسة، وتقف وراءها جماعات موالية للغرب.