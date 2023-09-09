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حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري

حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.

العالم - سوريا

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".

وأضاف: "تم تسجيل 11 حالة تخرق لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 11 انتهاكا للمجال الجوي السوري من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتي "إف-16" و4 مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وتابع: "يواصل التحالف من خلال هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، كما يؤدي إلى تدهور الوضع في المجال الجوي السوري".

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حميميم: التحالف الدولي يواصل انتهاك المجال الجوي السوري

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