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'إعلان جديد' عن عدد ضحايا الزلزال في المغرب ..الملك يعلن الحداد

'إعلان جديد' عن عدد ضحايا الزلزال في المغرب ..الملك يعلن الحداد
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في تحديث صادر عنها، قائلة، "إن عدد ضحايا الزلزال قد بلغ 2012 قتيلا".

العالم - المغرب

وقال بيان الداخلية: "في حصيلة جديدة ومؤقتة، ان عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بلغ إلى حدود الساعة العاشرة مساء بتوقيت المغرب، 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".

وأضاف، أن الغالبية العظمى من الضحايا في محافظات تقع جنوب مراكش وتضم بلدات صغيرة وقرى متناثرة في قلب جبال الأطلس الكبير، وهي بمعظمها قرى يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

وبحسب ما أوضح خبراء في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية فبلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بكل من عمالات وأقاليم شيشاوة وأزيلال وأكادير إداوتنان والدار البيضاء الكبرى واليوسفية وتنغير".

ومن جانبه، أعلن الملك المغربي محمد السادس، الحداد الوطني لثلاثة أيام في بيان أصدره الديوان الملكي مساء يوم أمس، بعد يوم من وقوع الزلزال،مؤكدا على تنكيس العلم الوطني في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان الملكي، أن القوات المسلحة ستنشر فرق إنقاذ لتزويد المناطق المتضررة بمياه الشرب النظيفة والإمدادات الغذائية والخيام والبطانيات.

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