رئيسي يهنئ ببطولة المنتخبات الايرانية للتايكواندو للناشئين في آسيا

العالم - ايران

وقد بدأت في العاصمة اللبنانية بيروت بطولة آسيا للناشئين في التايكواندو بمشاركة 26 دولة آسيوية وأهم اللاعبين في القارة .

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها آية الله رئيسي ان فوز المنتخب الايراني للناشئات بالبطولة وفوز المنتخب الايراني للناشئين بلقب الوصافة يبعث على الفخر والاعتزاز، ويظهر جدارة ابناء ايران الاسلام.

ووصف رئيس الجمهورية الاسلامية هذا الانجاز بالتألق الكبير ، مثمنا جهود المسؤولين والمدربين واللاعبين الجديرين لهذه اللعبة الرياضية في ايران، قائلا ان على وزارة الرياضية والشباب الايرانية ان تزيد دعمها لهؤلاء من اجل التمهيد لخلق انجازات اكبر.