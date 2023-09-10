رئيس المرحلة الإنتقالية في الغابون يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة

العالم - افريقيا

أعلن رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما، مساء السبت، تشكيلة حكومية متنوعة تضم معارضين سابقين ووزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو، إضافة إلى عسكريين وشخصيات من المجتمع المدني، مع استبعاد الوجوه الرئيسية في المعارضة السابقة التي خاضت الانتخابات الرئاسية.

وجاء إعلان تشكيلة الحكومة، التي تضم 26 عضوا بعد يومين من تعيين ندونغ سيما (68 عاما)، الذي سبق أن تولى رئاسة الوزراء خلال رئاسة بونغو بين 2012 و2014، قبل أن يبتعد من الحكم.

وضمت الحكومة الانتقالية الجديدة أسماء شغلت مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق علي بونغو.

وبحسب التشكيلة الجديدة، تولى هيرمان إيمانغو الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة بونغو، منصب نائب وزير الداخلية.

كما تولى أولريش مانفومبي منصب وزير الاتصالات والمتحدث باسم الإدارة العسكرية في آن واحد.

وتسلّم ريجيس أونانغا ندياي حقيبة وزير الخارجية، فيما أوكلت حقيبة وزارة الاقتصاد إلى ميس موسيم.

وتم تعيين مارسيل أبيكي وزيرا للنفط، إذ كان يعمل سابقاً مديراً تنفيذياً لشركة التعدين الفرنسية "إيراميت" في الغابون.

كما تولى العقيد موريس توكوي الذي يحمل جنسيتي بريطانيا والغابون، حقيبة وزارة المياه والغابات.

وبحسب الميثاق الانتقالي، لا يحق لأي عضو في الحكومة المؤقتة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه لم ينص على منع أوليغي من المشاركة فيها.

عيّن رئيس الغابون الانتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما، المعارض رايموند ندونغ سيما مجددا رئيسا للوزراء خلال المرحلة الانتقالية.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الرسمي السيطرة على السلطة في الغابون، بُعيد إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 26 من الشهر نفسه، والتي قالوا إنها كانت "مزيفة".

والغابون أحدث دولة تشهد انقلابا عسكريا هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.