الدفاع الروسي يعلن تدمير 3 زوارق هجومية اوكرانية في البحر الأسود

العالم - الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية،إن "طائرات روسية دمرت 3 زوارق أميركية الصنع من طراز "ويلارد" مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود".

وأوضحت الوزارة، أن "الزوارق الثلاثة المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

وأفادت الوزارة، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد".

وأكدت، أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".