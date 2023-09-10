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وزير خارجية لبنان يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال

وزير خارجية لبنان يعزي نظيره المغربي بضحايا الزلزال
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب التعازي لنظيره المغربي ناصر بوريطة بضحايا الزلزال، متنميًا الشفاء للجرحى والمصابين.

العالم - لبنان

وعبر الوزير بوحبيب عن تعاطف وتضامن لبنان حكومة وشعبًا مع المغرب وأكد وقوف لبنان إلى جانب المغرب في مواجهة هذه الفاجعة الاليمة.

هذا، و‎تلقى بوحبيب رسالة من سفارة المغرب في بيروت شكرته فيها على "مشاعر المواساة والتعازي الصادقة، خصوصا وان لبنان ابدى استعداده لتقديم يد المساعدة بعد الزلزال المدمر في المغرب".

وذكرت الرسالة ان "السلطات المغربية في صدد حصر حجم الخسائر التي خلفها الزلزال في المناطق المتضررة، على ان تطلع وزارة الخارجية والمغتربين على حجم الخسائر للتنسيق معها بشأن المساعدة التي يمكن تقديمها".

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