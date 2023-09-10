القوات الأوكرانية تقصف مركز اقتراع في مقاطعة زابوروجيه

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتحدث نيكولاي بولايف عن الوضع خلال الانتخابات في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، حيث "تعرض أحد مراكز الاقتراع في مقاطعة زابوروجيه للقصف في الليل، بهجوم طائرة بدون طيار ونجم عن ذلك تدمير المركز في الساعة 02:05 عندما كان خاليا من الناس، ومن الواضح أن هدف هذا الهجوم هو ترهيب الناس حتى لا يخرجوا إلى العمل" .

وفي وقت سابق قبل يومين، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين ليدلوا بأصواتهم في انتخابات على مختلف المستويات في أكثر من 80 منطقة روسية بينها 4 مناطق جديدة انضمت إلى روسيا في سبتمبر 2022.

وتجري هذه الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، وسيكون اليوم الرئيسي فيها اليوم الثلاثاء، 10 سبتمبر.