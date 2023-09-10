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رئیس الجمهوریة السید إبراهیم رئيسي..

الشعب الإيراني تمكن من تحويل الحظر والتهديدات إلى فرص

الشعب الإيراني تمكن من تحويل الحظر والتهديدات إلى فرص
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رئیس الجمهوریة السید إبراهیم رئيسي: ان الشعب الإيراني تمكن من خلق العديد من الفرص من الحظر والتهديدات مضيفا أن الله أعطی العديد من الفرص لهذا البلد حيث تمكن الشباب من العمل بشكل جيد للغاية والقيام بإنجازات عديدة.

العالم - ايران

وأشار السيد رئيسي إلى دور التعاونيات في الاقتصاد خلال مشارکته في المؤتمر الأول للاقتصاد التعاوني الإيراني وقال: إن إفساح المجال أمام التعاونيات هو مؤشر واضح علی تعميم السیادة والحکم في إطار العدالة الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل والمسؤولية ".

وأضاف أن التعاونيات من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تنمية التجارة والتبادل التجاري مشددا علی ضرورة توفیر الأرضیة لمشارکة التعاونیات في الأسواق المحلية والخارجية.

وقال: إنني أعلنت مرارا أن الأرضية مهيأة لتواجد ایران في الأسواق بالدول المجاورة والإسلامية والتحالفات الاقتصادية المهمة في العالم.

وصرح أن الشعب الإيراني لقد تمكن من خلق العديد من الفرص من العقوبات والتهديدات مضيفا أن الله أعطی العديد من الفرص لهذا البلد حيث تمكن الشباب من العمل بشكل جيد للغاية والقيام بإنجازات عديدة.

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