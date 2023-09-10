قرى بأكملها تمسح من الخارطة بعد زلزال المغرب

العالم - المغرب

وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي:"هناک قری اختفت نهائياً نتيجة للزلزال لذلک فالاولويات کلها اولويات للمواطنين الذين يحتاجون لماء الشرب والدواء والخيم والنقل ودفن امواتهم. نحن في ظروف صعبة ولکن في المقابل هناک تضامناً وطنياً کبيراً".

مواطنون يبيتون في العراء وأهالي يطلبون الإغاثة بعدما شعروا بأن منازلهم لم تعد آمنة للعودة إليها.

الاعلام الاسرائيلي كشف عن فقدان سبعة عشر اسرائيليا في الزلزال من اصل نحو خمسمئة اسرائيلي يتواجدون في المغرب.

الزلزال الأكبر منذ قرن أثار موجة تضامن عبر العالم، وعرضت دول كثيرة تقديم المساعدة للرباط.

ايران عزت المغرب حكومة وشعباً واعلنت الاستعداد لتقديم المساعدات الاغاثية فيما اعلن الهلال الاحمر الايراني جهوزيته لارسال فرق الاغاثة والعلاج لاغاثة المنكوبين. كما اعلنت مصلحة اطفاء الحرائق وخدمات السلامة في العاصمة الايرانية طهران استعداد هذا الجهاز للمشاركة في عمليات الاغاثة.

في سياق المواقف أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الاستعداد لتقديم أي مساعدة ضرورية للشعب المغربي.

وحذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الساعات الحرجة المقبلة ونبّهت إلى أن الاستجابة ستستغرق أشهراً عدة أو حتى سنوات.