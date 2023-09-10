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بمرافقة وفد حكومي ..

الملف الليبي على طاولة البحث بين "الدبيبة"و "أمير قطر"في الدوحة

الملف الليبي على طاولة البحث بين
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى الدوحة، مع الوفد المرافق له، مساء يوم أمس، في زيارة عمل للبلاد. 

العالم - ليبيا

وقالت وسائل إعلام ليبية إن الدبيبة وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، وبمرافقته وزراء الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الدولة وليد اللافي والرياضة عبد الشفيع الجويفي.

واستقبله عدد من الوزراء وسفيرا الدولتين.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل االدبيبة، في سبتمبر/ أيلول من عام 2022 والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري.

في حينه، قال الديوان الأميري، على موقعه الإلكتروني، إنه جرى خلال المقابلة "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية".

كما أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنّ الاجتماع مع أمير قطر "قد ركّز على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار، ورفضه المراحل الانتقالية".

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بمرافقة وفد حكومي .. الملف الليبي على طاولة البحث بين "الدبيبة"و "أمير قطر"في الدوحة

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