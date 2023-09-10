مراسل العالم.. صعوبات في الوصول الی قری منكوبة في المغرب

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم من منطقة الحوز المنکوبة إثر زلزال المغرب ان الوصول الی قريتي مولاي إبراهيم وأسني أصبح صعباً جداً ويعاني المواطنين المغربيين من هذه المعضلة في مدينة مراكش ايضاً.

وأوضح مراسل قناة العالم ان وزير الداخلية المغربية عبدالوافي لفتيت يزور منطقة تحناوت في اقليم الحوز لاتخاذ قرارات مباشرة لانقاذ المواطنين.

وأضاف مراسل العالم ان دولتي ترکيا وتونس ارسلتا أطقماً مختصة بالانقاذ لمساعدة الحکومة المغربية في انقاذ المنکوبين والمصابين، حيث فاق عدد القتلی لهذا الزلزال الألفي شخصاً.