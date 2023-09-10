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انطلاق اجتماعات الفرق الفنية السورية العراقية للنقل البحري بدمشق

انطلاق اجتماعات الفرق الفنية السورية العراقية للنقل البحري بدمشق
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

بدأت في وزارة النقل السورية اجتماعات الفرق الفنية السورية العراقية للنقل البحري، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية.

العالم_سوریا

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على قناتها على التلغرام أنه تم خلال الاجتماعات بحث تسهيل نقل البضائع بين البلدين، وإمكانية تبادل تدريب وتأهيل الكوادر البحرية، والاستفادة من وجود الأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري، وإمكانية استقطاب الطلبة للدراسة فيها، حيث تتم معاملتهم كمعاملة الطلاب السوريين.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تمت أيضاً مناقشة دراسة إحداث فرع للأكاديمية السورية للتدريب والتأهيل البحري في العراق، والاطلاع على مختلف المواضيع التي تعزز أواصر علاقات التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الشقيقين.

كما التقى وزير النقل المهندس زهير خزّيم المشاركين في اجتماعات اللجنة الفنية السورية العراقية للنقل البحري، واستمع إلى ملخص حول المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وأكد الوزير خزيم أهمية تفعيل أواصر التعاون والتنسيق والشراكة، معرباً عن الأهمية الإستراتيجية التي تجمع البلدين، وخاصةً من جوانب أنماط النقل المختلفة وبذل كل جهود تعزيزها، بما ينعكس ويخدم تنمية وتطوير مصلحة الشعبين الشقيقين.

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