الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بدء الأعمال التنفيذية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين جامعتي طهران وموسكو

بدء الأعمال التنفيذية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين جامعتي طهران وموسكو
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جامعة طهران بدء الأعمال التنفيذية والتشغيلية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين هذه الجامعة وجامعة موسكو.

العالم - إيران

وأشار محمد مقيمي رئيس جامعة طهران، في تصريح لوكالة تسنيم إلى الاتفاقية بين هذه الجامعة وجامعة موسكو في مختلف المجالات، وقال: في الاجتماع الأخير لأفضل الجامعات الإيرانية وروسيا في موسكو توصلنا إلى تفاهم لبدء عدة أعمال مشتركة ونحاول تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأضاف: كان من بين الاتفاقيات أن نتمكن بشكل مشترك من تشغيل مركبة فضائية بحثية مع الروس في العام أو العامين المقبلين. وقد بدأت أعمالها التنفيذية وتشكيل فريق عملها.. وتم إنشاء أمانة عامة في مكتب نائب رئيس الجامعة للعلوم والبحث في جامعة طهران وبدأت نشاطها.

روابط ذات صلة

150 عالما مسلما يشاركون في الدورة الـ5 من جائزة المصطفى (ص)

إيرانيان يحصدان فضية مسابقة الاختراعات والابتكارات في جنيف

نجاح ايراني مبهر في انتاج دوائين مشعين

إيران بالمركز الـ15 عالميا في مجال الإنتاج المعرفي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في إختتام مجموعة العشرين.. لافروف:"إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرا على العام"

موظفو الكهرباء في الكويت: هل تقبلون باستمرار الظلم على أبنائكم؟

المقداد يبحث مع بيدرسون التطورات المتعلقة بمهمة المبعوث الخاص

باقري: نرحب بأي مبادرة أوروبية لفتح أبواب جديدة للتعاون

شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يرتکب مجزرة في سوق قورو وعدد القتلی في تزايد

بدء الأعمال التنفيذية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين جامعتي طهران وموسكو