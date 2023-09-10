بدء الأعمال التنفيذية لبناء مركبة فضائية مشتركة بين جامعتي طهران وموسكو

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وأشار محمد مقيمي رئيس جامعة طهران، في تصريح لوكالة تسنيم إلى الاتفاقية بين هذه الجامعة وجامعة موسكو في مختلف المجالات، وقال: في الاجتماع الأخير لأفضل الجامعات الإيرانية وروسيا في موسكو توصلنا إلى تفاهم لبدء عدة أعمال مشتركة ونحاول تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وأضاف: كان من بين الاتفاقيات أن نتمكن بشكل مشترك من تشغيل مركبة فضائية بحثية مع الروس في العام أو العامين المقبلين. وقد بدأت أعمالها التنفيذية وتشكيل فريق عملها.. وتم إنشاء أمانة عامة في مكتب نائب رئيس الجامعة للعلوم والبحث في جامعة طهران وبدأت نشاطها.