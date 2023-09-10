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محادثات إيرانية قطرية في مجال الاستثمار بالمناطق الحرة

محادثات إيرانية قطرية في مجال الاستثمار بالمناطق الحرة
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

جرت محادثات بين مسؤولي منطقة أرس الحرة الإيرانية والمناطق الحرة في دولة قطر للتعاون المشترك في مجال الاستثمار، على هامش معرض CIFIT الدولي في الصين.

العالم - إيران

ونقلاً عن العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنظمة منطقة أرس الحرة الناشطة في شمال غرب إيران، فإنه على هامش معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة (CIFIT) أجرى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة أرس الحرة محادثات مع مسؤولي المناطق الحرة في دولة قطر.

وتم في هذا اللقاء شرح المزايا والفرص الجديدة للاستثمار في منطقة أرس الحرة وكيفية تسجيل الشركات.

ومن المحاور المهمة التي نوقشت في الاجتماع، تقديم التسهيلات المتبادلة للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والقطريين لتسجيل الشركات والمضي بعملية الاستثمار.

ويقام المعرض الصيني للاستثمار والتجارة (CIFIT) الـ23 في مدينة شيامن الصينية، بمشاركة أكثر من 100 دولة و5000 شركة.

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محادثات إيرانية قطرية في مجال الاستثمار بالمناطق الحرة

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