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العريس يهرب والأب ينقذ الموقف ويتزوج العروس

العريس يهرب والأب ينقذ الموقف ويتزوج العروس
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تحولت فرحة شابة اندونيسية، إلى كابوس بعد فرار عريسها الذي عاشت معه قصة حب طويلة قبل أن يقررا الزواج أخيرا، لكن الفرحة لم تكتمل حيث لاذ العريس بالفرار في يوم زفافهما، ولكن أب الشاب انقذ الموقف وتزوج عروس ابنه الذي هرب، بسبب ما وصف بتكاليف الحفل باهظة الثمن.

العالم _ منوعات

العروس الشابة، التي عرفتها وسائل الإعلام الإندونيسية فقط باسم SA، تنحدر من قرية جيكوتامو، جنوب هالماهيرا، جمعتها علاقة طويلة الأمد مع العريس قبل يوم الزفاف.
ومع وصول خبر هروب العريس، لم تستطع العائلتان تصور خسارة تكاليف الحفل والمهر المدفوع أساسا، فكان الحل البديل أن يقوم والد العريس الهارب بالزواج بدلا منه.
وقال شقيق العروس، إن عائلة الشاب أبلغتنا أنه مفقود ولا يمكن العثور عليه. وعلى الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية "1700 دولار" على الاستعدادات لحفل الزفاف كان على ما يبدو همها الرئيسي.
كانت ردود الفعل على هذا الزفاف غير العادي على وسائل التواصل الاجتماعي الإندونيسية متباينة، حيث سخر الكثيرون من الوضع بينما تحسر آخرون على مصير العروس الشابة.

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