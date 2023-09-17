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لقاء وزيري الخارجية التركي-الكازاخستاني..

اردوغان وكلييف بحثا التطورات الأخيرة في "قره باغ"

اردوغان وكلييف بحثا التطورات الأخيرة في
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، آراءه مع نظيره الأذربيجاني،إلهام علييف، حول التطورات الأخيرة في إقليم"قره باغ".

العالم - تركيا

كما تباحثا الجانبان العلاقات بين باكو ويريفان وايضا قضايا الإقليمية الأخرى خلال اتصال هاتفي بينهما،فيما أكد الرئيس التركي أنه سيجري، غدا، اتصالا مع رئيس الوزراء الأرميني بشأن التطورات..

وقال أردوغان في تصريحات صحفية "على الأرجح سأجري، غدا يوم الإثنين، اتصالا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لأن لا سبيل أمامنا إلا الدعوة للحفاظ على الهدوء في المنطقة".

وأمس السبت، شهدت مناطق تسيطر عليها قوات أرمينية بإقليم "قره باغ" الأذربيجاني، إجراء "ما يسمى انتخابات"، وهو ما نددت به تركيا وأذربيجان ودول أخرى.

وتوترت العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني "قره باغ"، وهي منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، وسبع مناطق مجاورة.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية في أراضي قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية.

من جانب آخر، توجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى كازاخستان، بهدف زيارة تستغرق يومين، إعتبارا من اليوم وغدا أي 10 - 11 من الشهر الجاري، تلبية لدعوة نظيره مراد نورتيل.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية التركية، الأحد، أن زيارة فيدان ستشهد مباحثات "حول العلاقات الثنائية مع كازاخستان شريكتنا الاستراتيجية المعززة".

كما ستتخلل الزيارة إجراء مباحثات حول التطورات الإقليمية والدولية.

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لقاء وزيري الخارجية التركي-الكازاخستاني.. اردوغان وكلييف بحثا التطورات الأخيرة في "قره باغ"

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