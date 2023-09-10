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بعد 22 عاما..

كشف هوية اثنتين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر

كشف هوية اثنتين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر
الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشفت السلطات الأمريكية هوية اثنتين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد 22 عاما على وقوعها، وذلك بالاعتماد على تقنية متطورة لتحليل الحمض النووي.

العالم - الأميركيتان

وأشارت السلطات الى أن الضحيتين، وهما رجل وامرأة، سقطتا جراء انهيار برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك، لكنها امتنعت عن كشف هويّتهما بناء لطلب من عائلتيهما.

بذلك، يرتفع الى 1649 عدد الذين حُددت هوياتهم، من أصل 2753 شخصا لقوا مصرعهم في انهيار برجي نيويورك.

وأعرب رئيس بلدية المدينة إريك آدامز في بيان عن أمله بأن يتيح التعرف إلى الهوية "بعض الراحة لعائلات الضحيتين"، معتبرا أن تواصل الجهود لتحديد هويات القتلى يعكس "التزام المدينة الراسخ إعادة جمع كل ضحايا مركز التجارة العالمي بأحبائهم".

وهذه أول مرة منذ 2021 تُحدَّد فيها هويات جديدة للضحايا، وهي عملية تتطلب وقتا وتمضي ببطء شديد.

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بعد 22 عاما.. كشف هوية اثنتين من ضحايا هجمات 11 سبتمبر

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