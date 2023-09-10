المغرب.. حصيلة ضحايا الزلزال ترتفع إلى 2122

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وقالت الوزارة في بيان "في حصيلة مؤقتة إلى حدود الساعة الرابعة مساء (15.00 ت. غ.)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصا".

وذكرت أن أكبر حصيلة للضحايا سجلت في إقليم الحوز جنوب مراكش (1351) حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.