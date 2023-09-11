جيروزاليم بوست تعترف: إيران عززت قدراتها الدفاعية بمنظومة "صياد" الدفاعية

العالم - ايران

وكتبت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في مقال كتبه "سيث جي فرانتزمان" أن إيران أعلنت أن منظومة "صياد" تستطيع اكتشاف ما يصل إلى 24 هدفا في وقت واحد على مسافة حوالي 180 كيلومترا. ويمكنها بعد ذلك الاشتباك مع ما يصل إلى 12 من تلك الأهداف.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن نشاط منظومة صياد هو تحديد التهديدات، ثم تتبعها وترتيب أولوياتها ثم استهدافها في النهاية.

وكتبت الصحيفة أن منظومة صياد قد تكون أكثر تقدما من نظام إس-200، لكن مداها مماثل. وتفتخر إيران بأن دفاعها قادر على اكتشاف الطائرات بدون طيار وغيرها من التهديدات على مسافة بعيدة وتدميرها إذا لزم الأمر.

وبحسب الصحيفة، فإن إيران ترغب أيضا في شراء طائرات مقاتلة جديدة وكشفت مؤخرا عن طائرة التدريب "ياك" التي تلقتها من روسيا. هذه الطائرة هي الطائرة السريعة الأكثر تقدما في خدمة إيران، والتي ستكون فعالة في تحديث القوات الجوية الإيرانية. وقد ترى إيران أيضًا قيمة الطائرة "ياك -130" في دورها في شن هجمات خفيفة على ارتفاعات منخفضة.

وكتب موقع "درايف" الأمريكي عن ذلك قائلا، تشير التقارير إلى تسليم روسيا طائرات تدريب من طراز ياك-130 إلى إيران في أحدث مثال على زيادة العلاقات العسكرية مع إيران. ويُظهر مقطع فيديو منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي أن طائرة من طراز ياك -130 تتحرك على المدرج في مطار أصفهان. وعلى الرغم من أن طائرة التدريب ياك-130 لا تمثل خطوة حاسمة لطائرة سوخوي-35، إلا أنها بالتأكيد تقرب إيران من استخدام المقاتلات الروسية المتقدمة.