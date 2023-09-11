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نوافذ..

مسيرة الاربعين ودورها في تقارب الاديان- الجزء الاول

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

سكنت في ضلوعنا كربلاء، فهي فينا ندى وظل وماء، فهي فينا مدى تألق فيه الحب والسلام والصفاء.

قبل جرح الحسين "عليه السلام" لم تعرف الارض جراحاً تجثو لديها السماء..

قبل جرح الحسين نحن حفاة لا وجوه لنا ولا اسماء..

قبل جرح الحسين نحن عبيد ينضح الذل صبحنا والمساء..

يا امام الاحرار من دمك الساطع تأتي الحرية الحمراء..

هو الحسين "عليه السلام".. هو كجده وأبيه، ولا غروة ان قل فيه الشاعر اللبناني جورج جرداق: يموت بجسده فتحيا أمة كاملة..

يصرع بلا ناصر فترى الملايين يلبون النداء..

ويرحل غريباً فيصبح قبلة للعاشقين وشعلة للثائرين..

موضوع النقاش هذا الاسبوع من برنامج "نوافذ" يبحثه مع ضيوف الحلقة:

رئيس المركز المريمي في لبنان والعضو المؤسس في الهيئة الحبرية العالمية الاسلامية المسيحية في الفاتيكان الاب وسام أبوناصر

الكاتب والاديب الراهب الدكتور ميشال كعدي

الكاتب والباحث اللبناني حسن قبلان

تابعوا مزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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