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غرافيك
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فيديو غرافيك
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا غفيرا من اهال سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية
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الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاثنين، حشدا غفيرا من اهالي محافظة سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية وذلك في حسينية الامام الخميني (ره) .
العالم
-
ايران
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
خامنئي
قائد الثورة
سيستان وبلوشستان
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القائد يستقبل حشدا من أهالي سيستان وبلوشستان الاثنين القادم
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