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قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا غفيرا من اهال سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاثنين، حشدا غفيرا من اهالي محافظة سيستان وبلوشستان وخراسان الجنوبية وذلك في حسينية الامام الخميني (ره) . 

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .

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