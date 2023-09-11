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کنعاني: إيران حساسة تجاه أمن الحدود المشتركة مع جيرانها في الشمال

کنعاني: إيران حساسة تجاه أمن الحدود المشتركة مع جيرانها في الشمال
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إن طهران حساسة تجاه أمن حدودها المشتركة مع جيرانها في الشمال، و تؤكد أن حدودها آمنة، وتواصل متابعة التطورات في القوقاز بحساسية وجدية.

العالم - ايران

وقال کنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الیوم الإثنین، بشأن التطورات في القوقاز: نحن على اتصال مع سلطات كل من جمهورية أذربيجان وأرمينيا، وأعربت السلطات الأرمينية عن قلقها بشأن احتمال نشوب صراع عسكري جديد من جانب جمهوریة أذربيجان. لكن سلطات باكو أرسلت إلينا رسالة مفادها أنها لا تنوي القيام بهجوم عسكري وعمليات النقل الأخيرة هي عمل عسكري تقليدي يتم تنفيذه علی أعتاب فصل الشتاء لأن الحركة في المناطق الجبلية تصبح صعبة ومعقدة.

وأكد أن "إيران حساسة تجاه أمن الحدود المشتركة مع جيرانها الشماليين ونؤكد أن حدودنا آمنة ونواصل متابعة التطورات في القوقاز بحساسية وجدية".

تبادل السجناء في المستقبل القريب

وفيما يتعلق بتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، قال: نحن متفائلون بأن موضوع تبادل السجناء سيتم في المستقبل القريب.

وأضاف أنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة ونأمل أن يتم هذا النقل في الأيام المقبلة بناء على الإجراءات التي شهدناها حتى الآن وأن تتمتع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بإمكانية الوصول الكامل إلى أصولها وأموالها.

وتابع قائلا: يمكن لإيران شراء جميع السلع غير الخاضعة للحظر بأصولها المفرج عنها.

وفيما يتعلق بزیارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج الفارسي إلى إيران قال : إن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي رغب في زيارة إيران و لدينا العديد من القضايا التي يجب مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي، ولطالما أكدنا على أننا نرغب في التشاور والتعاون مع الدول الأوروبية بكل احترام.

وأضاف: لكن من الواضح أن العلاقات يجب أن تقوم على المصالح والاحترام المتبادل، وقد أجرى وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" ، ونائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري" محادثات جيدة مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

یتبع..

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