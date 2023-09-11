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حول 'فبركات اعلامية عن القرار الفلسطيني'..

توضيح صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان

توضيح صادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان الزميل حسين عز الدين، ان حركة المقاومة الاسلامية "حماس" اصدرت توضيحا عن مكتبها الاعلامي في لبنان حول فيديو طالعها به أحد الاعلاميين يوم امس الاحد، يتهم فيه حركة حماس والإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وحزب الله بدعم الجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة ضمن ما اسماه بـمعركة "السيطرة على القرار الفلسطيني" في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

العالم - لبنان

وجاء في اعلان "حماس":

إننا في حركة المقاومة الإسلامية - حماس نرفض هذه الادعاءات الباطلة والمزيفة والتي تتعارض مع سياساتناج ومعتقداتنا، ونعتبرها محاولات قديمة جديدة ضمن المحاولات اليائسة لتشويه صورة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

عملنا منذ اليوم الأول لتفجر الأحداث في المخيم مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية والأجهزة الأمنية اللبنانية والسفير الفلسطيني في لبنان لوقف إطلاق النار والحفاظ على المخيم وأهله والجوار اللبناني، وسنواصل جهودنا مع المخلصين كافة لتحقيق الأمن والاستقرار في المخيم.

إن حركة حماس والفصائل الفلسطينية في لبنان كافة يعملون بشكل جماعي ضمن هيئة العمل الفلسطيني المشترك الموكلة بإدارة كافة القضايا المتعلقة بشعبنا الفلسطيني في لبنان، ولا يوجد بيننا معركة صلاحيات وسيطرة على القرار الفلسطيني.

إن هذه الادعاءات وغيرها لا تمت للحقيقة بصلة، ولا وتخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وأعداء المقاومة الذين يعملون على تمزيق الصف الفلسطيني الداخلي وزرع بذور الفتنة، وإفشال المساعي الفلسطينية واللبنانية لوأدها.

*المكتب الإعلامي - لبنان*
*حركة المقاومة الإسلامية - حماس*

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