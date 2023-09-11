الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

أنباء عن حشد قوات لـ"إيكواس" على حدود بنين مع النيجر

أنباء عن حشد قوات لـ
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

بدأت قوات تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في التمركز على حدود بنين مع النيجر في منطقة مالانفيل على بعد بضعة كيلو مترات من الحدود، حسبما أفادت مصادر محلية.

العالم - أفريقيا

وشرعت هذه القوات بالوصول من كوتونو عاصمة بنين منذ أيام، وقوام هذه الوحدات العسكرية من دول ساحل العاج والسنغال وبنين.

وكانت سلطات النيجر اتهمت فرنسا السبت بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب إفريقيا استعدادا لشن "عدوان" على البلاد، بالتعاون مع "إيكواس".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو نشره محلل عسكري من نيجيريا قال إنه يظهر قيام جيش النيجر بنقل معدات عسكرية إلى منطقة الحدود مع بنين "تحسبا لغزو وشيك من قبل إيكواس".

وكان رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي الأمين الزين، قد أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعا عن النفس.

وأفادت تقارير بأن باريس قد تسحب جزءا من القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر، في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب الانقلاب، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد الأحد أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم الذي أطيح به انقلاب عسكري في نهاية يوليو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بدأت تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي".

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من تداعيات تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر، وقال إن أي تدخل عسكري لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في هذه الدولة سيقضي على آلاف الأشخاص.

روابط ذات صلة

المجلس العسكري يتهم فرنسا بالاستعداد لشن عدوان على النيجر

رئيس نيجيريا يؤكد على حل أزمة النيجر سلميا

وزير خارجية الجزائر يبدأ جولة تشمل 3 دول في 'إيكواس' لبحث أزمة النيجر

الإتحاد الإفريقي 'إيكواس' يعلق عضوية النيجر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير أوقاف سوريا يبحث مع نظيره المصري مخاطر التطرف الديني

وزارة التعليم السودانية تعتزم اعتماد خطة بديلة حال استمرار الاشتباكات

الفيلم العراقي 'جنائن معلقة' يترشح للأوسكار

أنباء عن حشد قوات لـ"إيكواس" على حدود بنين مع النيجر

شاهد بالفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وامتناع المغرب عن قبول المساعدات الدولية

آخر زلة لسان بايدن.. هذه المرة خلال مؤتمر صحفي في فيتنام