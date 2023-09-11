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الفيلم العراقي 'جنائن معلقة' يترشح للأوسكار

الفيلم العراقي 'جنائن معلقة' يترشح للأوسكار
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة السينما والمسرح بوزارة الثقافة العراقية، ترشيح فيلم "جنائن معلقة" للمخرج أحمد ياسين، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة السادسة والتسعين للجائزة الأشهر سينمائياً.

العالم - العراق

وقالت الدائرة في بيان، اليوم الإثنين، إن الترشيح جاء "من أجل تفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة فنياً وسينمائياً".

وأشارت إلى أن الفيلم حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة.

الفيلم بطولة جواد الشكرجي ووسام ضياء وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022، ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن، وجرى عرضه مؤخراً في دور السينما بالعاصمة العراقية بغداد.

وكتب مخرج الفيلم أحمد ياسين على صفحته بفيسبوك "أنا كلي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأن فيلمنا (جنائن معلقة)، تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الأوسكار".



وأضاف "هذه الرحلة كانت صراعاً مليئاً بالحب، وتعاوناً بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوة فن السرد.. سيمثل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي".

وتتلقى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية ترشيحاً واحداً من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي، والمخصصة للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية.

ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في العاشر من مارس (آذار) 2024.

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الفيلم العراقي 'جنائن معلقة' يترشح للأوسكار

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