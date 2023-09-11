الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد ..شهادات صادمة لناجين من زلزال مراكش المغربية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط المغرب الى2500 قتيل، واكثر من2400 جريح، وأكدت السلطات المغربية أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.

العالم - خاص بالعالم

المنظر من على جبال الحوز، الحاضنة لبلدة مولاي ابراهيم، طريقها ملتوية وعرة، وبعد الزلزال، صخر عاثر يربك سائرها ومقيمها، تحت وطأة النكبة.

خراب وبقايا بيوت طينية، وأوفرها حظا، من إسمنت كانت، ما عادت، في لمح بصر غابت.

وقال ناج من الزلزال :"هرعت مع عائلتي للاحتماء خارج المنزل عندما سمعنا شيئاً يشبه دوي انفجار. خرجنا مذعورين مع عائلتنا".

عبد القادر ستيني، ابن البلدة، لم يسلم هو الآخر من رعب الهزة، أيام ماضية قضاها، ببهوه متحلقا حول أسرته، لكن مصيره صار أطلالا. ليله مبيت في العراء.

نفس القصص، نفس الصور، تختلف الأسامي و قسوة الزلزال هي هي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

محلل سياسي: المغرب لم يصدر نداءات إستغاثة بسبب الزلزال

آخر تطورات آثار الزلزال المدمر في المغرب وعمليات الإغاثة

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال وامتناع المغرب عن قبول المساعدات الدولية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد ..شهادات صادمة لناجين من زلزال مراكش المغربية

بلينكن: ضرب عمق روسيا "قرار أوكراني وليس قرارنا"!

هكذا رد أردوغان على دعوة السيسي لزيارة مصر

بالفيديو.. محلل سياسي: المغرب لم يصدر نداءات إستغاثة بسبب الزلزال

في ذكراها الـ22 هجمات 11 سبتمبر.. والتأسيس لمرحلة "الفوضى الخلاقة"

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني