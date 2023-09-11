بلينكن: إذا أبدت موسكو إستعدادا فالأوكرانيون أول من سيذهب للمفاوضات

العالم - خاص بالعالم

مأزق بدأ ينعكس على مواقف الدول الراعية لكييف، لاسيما الولايات المتحدة حيث الامتعاض من فشل الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، خاصة بعد سقوط مدينة باخموت التي مثلت رمزا استراتيجيا للجانب الأوكراني.



كل هذا ينعكس بوضوح على المواقف السياسية، كما يشير المراقبون، لاسيما من الجانب الأميركي حيث برزت التصريحات الاخيرة لوزير خارجية واشنطن انتوني بلينكن الذي وبالرغم من قوله بان روسيا تخسر في الحرب، ألمح إلى أن بلاده ستدعم انخراط فلودومير زيلينسكي في مفاوضات لانهاء الحرب مع الجانب الروسي.



وقال بلينكن:"حتى الان لا نرى اي إشارات على أن فلاديمير بوتين لديه اهتمام بالحل الدبلوماسي. وإذا ما أبدى هذا الاهتمام اعتقد بان الاوكرانيين سيكونون أول من سينخرط في المفاوضات، وسنكون نحن داعمين لهم في ذلك".



تصريحات بلينكن تنبع من اقتناع أميركي بعدم قدرة القوات الاوكرانية على استعادة كامل الاراضي التي سيطرت روسيا شرقي البلاد، ناهيك عن حسم مصير الحرب والحاق الهزيمة بموسكو.



في المقابل يشير متابعون الى ان كلام الوزير الاميركي قد يكون هدفه ارضاء المعارضين داخل الولايات المتحدة للدعم الاميركي المفتوح لكييف، وذلك ضمن عملية توزيع الادوار بين اعضاء ادارة جو بايدن.



وفي هذا السياق يقول المتابعون إن اصرار واشنطن على ارسال كل انواع الدعم العسكري الى اوكرانيا واخرها ذخائر اليورانيوم المنضب، لا تشير الى نية اميركية بدعم اي مفاوضات مع موسكو.

حيث لعبت الولايات المتحدة ومعها دول غربية دور المعطل لكل محاولات انهاء الحرب في اوكرانيا عن طريق المفاوضات.

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