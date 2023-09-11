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آخر مستجدات سير عمليه انقاذ المنكوبين في زلزال المغرب

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد د.حسن نور اليقين الباحث في الشؤون السياسية والدولية من باريس، أن الزلزال الذي ضرب المغرب لاول مرة يعتبر بهذه الحدة منذ عام 1900 منوها إلى أن عملية الانقاذ كجميع كوارث الزلازل تسير بشكل منتظم، الا ان بعض المناطق لم يصلها الاسعافات والمساعدات نتيجة للجغرافيا المعقدة والمتواجدين بجنوب المغرب.

العالم - خاص بالعالم

واشار نور اليقين الى أن وجود الامكانيات والتآزر والتضامن بين المناطق المجاورة ساعدت في انقاذ ما يمكن انقاذه، منوها إلى أن الحكومة المغربية تسعى جاهدة الى الاعتماد على النفس وانقاذ ما يمكن انقاذه، ومن المؤكد ان عمليه انقاذ في العالم عندما تكون الكوارث الطبيعيه لن تكون سهلة وميسرة 100% خصوصا عندما تكون جغرافيا صعبة.

ولفت نور اليقين إلى أن التاريخ يشهد عاى أن هذه المناطق تعتبر مناطق تاريخية عبر ابنيتها حيث ان معظمها مكون من الطين وليس الاسمنت ولم يكن هنالك ضحايا كثر في مدينة مراكش والنواحي المحيطة لان الزلزال قد ضرب الساعة 11:10، وبالتالي فان مدينة مراكش هي مدينة سياحيه وبحكم الاجواء الصيفية لا ينام الناس وكانت لهم فرصة النجاة.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2497، وعدد الجرحى إلى 2476، من جرّاء الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة في المغرب يوم الجمعة الماضي.

ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن، بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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