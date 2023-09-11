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خلال لقائه السفير الإيراني..

بارزاني: لن نسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران انطلاقا من أراضينا

بارزاني: لن نسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران انطلاقا من أراضينا
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، بعدم السماح لأي تهديد أمني بان ينطلق من منطقة كردستان العراق تجاه الأراضي الإيرانية.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال استقبال "نيجيرفان بارزاني" السفير الإيراني لدى بغداد "محمد كاظم آل صادق"، والوفد المرافق له حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق ومنطقة كردستان، والاتفاق الأمني بين إيران والعراق، وعلاقات أربيل – بغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما.

وأشار بارزاني، خلال القاء، إلى "أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفها جارة مهمة لمنطقة كردستان العراق، مشدداً على أن كردستان ملتزمة بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومطمئناً أنه "لن يسمح بظهور أي تهديد أمني للجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من المنطقة.

من جهته، أكد السفير الإيراني لدى بغداد "أهمية علاقات بلاده مع العراق ومنطقة كردستان، كما أعرب عن الشكر والتقدير لـرئيس منطقة كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمتها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشورا وأربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وكما بحث الجانبان أوضاع المنطقة بصورة عامة إلى جانب مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

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